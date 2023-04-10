В Астане началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Касым-Жомартом Токаевым в узком составе

10 апреля в Астане началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в узком составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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