Началась встреча Президентов Азербайджана и Казахстана в расширенном составе

10 апреля в Астане началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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