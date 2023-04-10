https://news.day.az/officialchronicle/1554217.html В Астане организован официальный прием в честь Президента Ильхама Алиева
В Астане организован официальный прием в честь Президента Ильхама Алиева
10 апреля в Астане от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева был организован официальный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре