В Астане организован официальный прием в честь Президента Ильхама Алиева

10 апреля в Астане от имени Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева был организован официальный прием в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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