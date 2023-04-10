https://news.day.az/officialchronicle/1554228.html Президент Ильхам Алиев: Мы всегда чувствовали доброжелательное отношение казахского народа к нашей стране
Президент Ильхам Алиев: Мы всегда чувствовали доброжелательное отношение казахского народа к нашей стране
Мы всегда чувствовали доброжелательное отношение казахского народа к нашей стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Астане с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе встречи в узком составе.
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