Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Казахстан проявляют друг к другу братское отношение

Азербайджан и Казахстан проявляют друг к другу братское отношение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Астане с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе встречи в узком составе.

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