Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане пройдут Дни культуры Казахстана

В Азербайджане пройдут Дни культуры Казахстана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в расширенном составе в Астане с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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