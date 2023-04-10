https://news.day.az/officialchronicle/1554245.html Президенты Азербайджана и Казахстана побывали в Международном финансовом центре "Астана" - ФОТО
Президенты Азербайджана и Казахстана побывали в Международном финансовом центре "Астана" - ФОТО
10 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев побывали в Международном финансовом центре "Астана".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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