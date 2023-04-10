Президенты Азербайджана и Казахстана побывали в Международном финансовом центре "Астана"

10 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев побывали в Международном финансовом центре "Астана".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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