Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Касым-Жомарта Токаева посетить с визитом Азербайджан

Президент Ильхам Алиев пригласил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева посетить с визитом Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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