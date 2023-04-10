Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан

10 апреля завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Казахстан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева провожали премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.