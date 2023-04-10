https://news.day.az/officialchronicle/1554259.html Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО
Завершился официальный визит Президента Ильхама Алиева в Казахстан - ФОТО
10 апреля завершился официальный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Казахстан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев города Астана, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева провожали премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и другие официальные лица.
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