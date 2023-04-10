Президент Ильхам Алиев: Братские отношения с Казахстаном – завет наших предков и жизненная необходимость

Братские отношения с Казахстаном - завет наших предков и жизненная необходимость.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 10 апреля, выступая с совместным с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявлением для прессы в Астане.

Новость обновляется