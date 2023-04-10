https://news.day.az/officialchronicle/1554264.html Президент Ильхам Алиев: Братские отношения с Казахстаном – завет наших предков и жизненная необходимость
Президент Ильхам Алиев: Братские отношения с Казахстаном – завет наших предков и жизненная необходимость
Братские отношения с Казахстаном - завет наших предков и жизненная необходимость.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 10 апреля, выступая с совместным с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявлением для прессы в Астане.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре