Президент Ильхам Алиев: Союзнические отношения между Азербайджаном и Казахстаном – это прочный фундамент будущего развития нашего взаимодействия

10 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступили с заявлениями для прессы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала с заявлением выступил Президент Казахстана.

Затем с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, дорогие друзья,

Хотел бы в первую очередь выразить благодарность Президенту Казахстана за гостеприимство, за приглашение. Я чувствую себя в Казахстане как дома, часто бываю. Хотел в первую очередь поздравить Президента Казахстана с успешным проведением реформ, которые охватывают все сферы жизни, и пожелать дальнейших успехов в деле развития братской страны.

Я особо хотел бы выразить свою благодарность и благодарность всего азербайджанского народа за уважение к памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Сегодня, как отметил Президент Токаев, мы вместе откроем улицу в центре Астаны, которая будет носить имя Гейдара Алиева. Мы расцениваем это как знак дружбы, братства, отношения как к памяти нашего великого лидера, так и уважения ко всему азербайджанскому народу.

Хотел бы также выразить благодарность за инициативу Президента Казахстана по созданию в освобожденном от оккупации городе Физули Центра детского творчества имени великого сына казахского народа Курмангазы. Строительство центра уже началось. Это - дар Казахстана Азербайджану, который азербайджанский народ никогда не забудет. Тем более сейчас, когда нам приходится восстанавливать после 30-летней оккупации практически с нуля территории размером более 10 тысяч квадратных километров.

Как отметил Касым-Жомарт Кемелевич, мы сегодня подробно обсудили широкую повестку дня наших отношений. Президент Казахстана подробно остановился на темах, которые затрагивались сегодня в рамках обсуждений. Не хочу повторять, хотел бы только несколько комментариев сделать на этот счет. Мы на самом деле настроены на углубление и расширение многопланового сотрудничества между нашими странами.

Во время официального визита Президента Казахстана в Азербайджан в августе прошлого года была подписана Декларация об углублении союзнического взаимодействия и отношений стратегического партнерства. Сегодняшняя Декларация также нацелена на упрочение наших связей и укрепление союзнических отношений. Само название этих деклараций говорит о характере наших отношений. Это - отношения между союзниками. И, естественно, в основе этого лежит многовековая история взаимодействия, дружбы и сотрудничества между братскими народами наших стран. Это та основа, которая является главной базой для сегодняшнего взаимодействия. Братские отношения с Казахстаном - это веление наших предков, а также это жизненная необходимость, потому что в регионе Каспия, в регионе Центральной Азии и Южного Кавказа происходят процессы, которые диктуют нам укрепление сотрудничества по всем направлениям, начиная от вопросов, связанных с региональной безопасностью, кончая транспортом, логистикой, энергетикой, гуманитарным сотрудничеством, вопросом, связанным с экологией, тем более, когда, мы, к сожалению, наблюдаем и на вашем, и на нашем берегах Каспия стремительное обмеление Каспийского моря.

Таким образом, союзнические отношения между нашими странами - это прочный фундамент будущего развития нашего взаимодействия. Сегодня мы его наполняем конкретным содержанием, и те решения, которые были приняты в августе в Баку, сегодня уже реализуются. В том числе и, как отметил Президент Токаев, по началу транзита казахстанской нефти через Азербайджан, началу серьезной работы по объединению транспортно-логистических инфраструктур наших стран для того, чтобы в полной мере задействовать возможности Срединного коридора. И мы сегодня обсуждали конкретные цифры, конкретный график увеличения транспортировки грузов по маршруту Восток-Запад и дали поручения руководителям соответствующих структур для того, чтобы в ближайшее время все эти вопросы были проработаны.

Также мы обсуждали активно вопросы, связанные с промышленной кооперацией, расширением номенклатуры экспортно-импортных операций, в том числе размещения заказов на дальнейшую реализацию экспортно-импортного потенциала. Мы, естественно, должны дополнять инфраструктуру друг друга промышленный потенциал друг друга, тем, что мы можем друг другу поставлять, тем самым увеличивая товарооборот. Сегодня звучали цифры о нашей среднесрочной перспективе выйти на миллиард долларов товарооборота. Я считаю, что это вполне реально. Тем более, в рамках тех договоренностей, которые мы достигли. Я думаю, мы к этому выйдем за достаточно короткое время. Главное, что есть общий очень позитивный настрой на укрепление сотрудничества.

И также хотел бы отметить, что в рамках международных организаций мы активно взаимодействуем, всегда поддерживаем друг друга по всем вопросам и будем поддерживать. И также поддержим друг друга особенно в тех организациях, где одна из наших стран не является членом. И это на протяжении многих лет демонстрирует искренний характер наших отношений.

Также благодарен Президенту Токаеву за позицию Казахстана по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Я проинформировал моего коллегу о нынешнем статусе переговорного процесса по нормализации. Мы настроены на нормализацию, и по окончании Второй Карабахской войны это был именно Азербайджан, кто предложил начать работу над мирным договором, которая практически уже началась, но идет не так гладко, как нам хотелось бы. Но альтернативы этому нет. И отношения между соседями должны быть нормальными, даже несмотря на тяжелейшую историю 30-летней оккупации и страданий, которые испытывал азербайджанский народ, и те разрушения, которые сейчас нам приходится восстанавливать. Несмотря на это, мы смотрим в будущее и считаем, что есть возможность на основе суверенитета, территориальной целостности, нерушимости границ, Устава ООН, всех основополагающих норм и принципов международного права выйти на мирный договор, который перевернет страницу многолетней вражды.

И, конечно же, принципиальная позиция Казахстана, именно нацеленная на мир в нашем регионе вызывает большое уважение. Хотел бы особо отметить авторитет Казахстана на международной арене, взвешенную позицию по важнейшим глобальным вопросам, принципиальную позицию. Мы уже провели обмен мнениями и продолжим еще сегодня дискутировать вопросы, связанные с международной безопасностью. Они требуют постоянного внимания и принципиальной, четкой, выверенной позиции. И в данном случае хотел бы поздравить наших казахстанских братьев с тем, что авторитет страны на международной арене растет и Казахстан заслуженно пользуется большим уважением мирового сообщества.

Со своей стороны хотел бы еще раз сказать, что в Азербайджане живут ваши братья, которые вас очень уважают, вас ценят. Мы очень благодарны за всю ту солидарность, которую Казахстан демонстрировал и демонстрирует по отношению к нам. И со своей стороны будем также делать все для того, чтобы проявлять истинные, братские чувства и отношение к братскому народу Казахстана. Еще раз, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, благодарю за гостеприимство, за приглашение и, пользуясь возможностью, хочу еще раз пригласить Вас посетить Азербайджан опять в удобное для Вас время. Спасибо.