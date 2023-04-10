https://news.day.az/officialchronicle/1554280.html Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев завещал нам продолжать его дело
Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев завещал нам продолжать его дело
Гейдар Алиев завещал нам продолжать его дело.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия улицы Гейдара Алиева в Астане.
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