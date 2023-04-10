https://news.day.az/officialchronicle/1554283.html Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев делал все возможное для более тесного единения тюркского мира
Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев делал все возможное для более тесного единения тюркского мира
Гейдар Алиев делал все возможное для более тесного единения тюркского мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия улицы Гейдара Алиева в Астане.
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