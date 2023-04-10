Президент Ильхам Алиев: 10 лет пребывания Гейдара Алиева в должности Президента – с 1993 по 2003 годы – это были годы стабильности, развития и заложения основ для будущего скачка Азербайджана

10 лет пребывания Гейдара Алиева в должности Президента - с 1993 по 2003 годы - это были годы стабильности, развития и заложения основ для будущего скачка Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия улицы Гейдара Алиева в Астане.

"Был период, когда он подвергался незаслуженной обструкции, был период очернения, клеветы, но азербайджанский народ всегда верил в него, и в самый трудный период, когда будущее азербайджанского народа зависело именно от таких людей, как он, он возглавил страну и спас Азербайджан фактически от исчезновения с политической карты мира. Тогда именно об этом, к сожалению, шла речь, поскольку страну раздирали внутренние противоречия, шла полным ходом гражданская война, одновременно с этим шла ползучая оккупация азербайджанских земель, и в этот тяжелейший период он возглавил Азербайджан и, по существу, предотвратил дальнейшие беды и трагедии нашего народа. 10 лет его пребывания в должности Президента - с 1993 по 2003 годы - это были годы стабильности, развития и заложения основ для будущего скачка Азербайджана.

Гейдар Алиев завещал нам продолжать его дело. Главный его завет был в том, что мы должны освободить наши земли от оккупации, вернуть наши территории, восстановить достоинство азербайджанского народа. Мы верны его памяти, его заветам, с честью выполнили все его поручения. И сегодня в канун его 100-летнего юбилея можем уверенно сказать, что все то, что он задумал, было реализовано",- сказал глава государства.