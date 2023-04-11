Жизненный путь Гейдара Алиева – яркий пример самоотверженного служения народу

Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия улицы Гейдара Алиева в Астане.

"Наш долг - увековечивать и хранить память о таких личностях мирового масштаба, как Гейдар Алиев. Открывая в Астане новую улицу, названную его именем, мы вносим важный вклад в это благородное дело. Это знак нашего теплого отношения и искреннего уважения к великому сыну азербайджанского народа.

Улица является местом притяжения молодежи и гостей Астаны. Вдоль нее расположены такие знаковые объекты, как самое большое в мире сферическое здание "Нур Алем", театр "Астана Балет", центральный ботанический сад, а также крупнейший торгово-развлекательный центр города.

Хочу отметить, что открытие улицы даст старт целому ряду важных мероприятий в Казахстане, приуроченных к 100-летию Гейдара Алиева, в том числе премьера документального фильма "Выдающаяся жизнь" о выдающемся жизненном пути Гейдара Алиева, которая состоится сегодня на телеканале "Казахстан". Символично, что имя Гейдар в переводе означает "впереди идущий". Он без всякого преувеличения считается архитектором современного динамично развивающегося Азербайджана. Возглавив страну в крайне непростой период, Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в укреплении многовековой азербайджанской государственности. Под его мудрым руководством в Азербайджане были проведены глубокие политические и социально-экономические преобразования. Пройдя этот нелегкий, тернистый путь, страна совершила колоссальный рывок вперед, стала авторитетным членом мирового сообщества. По сути, имя Гейдара Алиева превратилось в настоящий бренд Азербайджана. Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации. Современники ценили Гейдара Алиевича за его высокие человеческие качества, принципиальность, честность, справедливость",- сказал Токаев.