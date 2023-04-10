Президент Ильхам Алиев: Позиция Казахстана, нацеленная на мир в нашем регионе, вызывает большое уважение

Принципиальная позиция Казахстана, нацеленная на мир в нашем регионе, вызывает большое уважение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

Отметив авторитет Казахстана на международной арене, его взвешенную и принципиальную позицию по важнейшим глобальным вопросам, глава государства сказал: "Мы уже провели обмен мнениями и продолжим еще сегодня дискутировать вопросы, связанные с международной безопасностью. Они требуют постоянного внимания и принципиальной, четкой, выверенной позиции". Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что авторитет Казахстана на международной арене растет и страна заслуженно пользуется большим уважением мирового сообщества.