https://news.day.az/officialchronicle/1554402.html В Азербайджане установлены требования к режиму чрезвычайной среды социального характера
В Азербайджане установлены требования к режиму чрезвычайной среды социального характера
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О чрезвычайном положении".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, после слова "ситуация" к названию закона были добавлены слова "и чрезвычайная среда социального характера".
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С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.
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