https://news.day.az/officialchronicle/1554403.html В Азербайджане установлена госпошлина для крупногабаритных автомашин
В Азербайджане установлена госпошлина для крупногабаритных автомашин
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, установлены ставки государственной пошлины за выдачу разрешений на передвижение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования.
Государственная пошлина за выдачу разрешения на передвижение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования составит 50 манатов.
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