Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром безопасности Боснии и Герцеговины

Президент Ильхам Алиев: 10 лет пребывания Гейдара Алиева в должности Президента – с 1993 по 2003 годы – это были годы стабильности, развития и заложения основ для будущего скачка Азербайджана

10 апреля 23:44 (UTC+04), Официальная хроника 822