Али Гасанов награжден орденом "Шараф"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Али Гасанова орденом "Шараф".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении отмечается, что за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе Азербайджанской Республики Али Шамиль оглу Гасанов награждается орденом "Шараф".