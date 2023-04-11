https://news.day.az/officialchronicle/1554479.html Али Гасанов награжден орденом "Шараф"
Али Гасанов награжден орденом "Шараф"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Али Гасанова орденом "Шараф".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении отмечается, что за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе Азербайджанской Республики Али Шамиль оглу Гасанов награждается орденом "Шараф".
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