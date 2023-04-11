Джаваншир Пашазаде награжден орденом "Шараф"

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джаваншира Пашазаде орденом "Шараф".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Пашазаде Джаваншир Гуммет оглы награждается орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.