https://news.day.az/officialchronicle/1554484.html Джаваншир Пашазаде награжден орденом "Шараф"
Джаваншир Пашазаде награжден орденом "Шараф"
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Джаваншира Пашазаде орденом "Шараф".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Пашазаде Джаваншир Гуммет оглы награждается орденом "Шараф" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре