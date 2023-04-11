Агиль Аббасов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Агиля Мухаммед оглу Аббасова (Агиль Аббас) орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении отмечается, что за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Агиль Мухаммед оглу Аббасов награждается орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.