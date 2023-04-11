Новруз Асланов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждени Новрузали Давуд оглу Асланова орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении отмечается, что за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Новрузали Давуд оглу Асланов награждается орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.