https://news.day.az/officialchronicle/1554486.html Новруз Асланов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени
Новруз Асланов награжден орденом "За службу Отечеству" 1-й степени
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждени Новрузали Давуд оглу Асланова орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении отмечается, что за многолетнюю плодотворную деятельность в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Новрузали Давуд оглу Асланов награждается орденом "За службу Отечеству" 1-й степени.
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