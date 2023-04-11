https://news.day.az/officialchronicle/1554526.html Назначен заместитель полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначен заместитель полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самира Ахмед оглу Сейидахмедли заместителем полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Самир Ахмед оглу Сейидахмедли назначен заместителем полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике.
Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
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