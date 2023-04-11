https://news.day.az/officialchronicle/1554555.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Монтенегро Якову Милатовичу
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Монтенегро Якову Милатовичу
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному Президенту Монтенегро Якову Милатовичу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре