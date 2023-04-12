https://news.day.az/officialchronicle/1554736.html Президент Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
Президент Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ
12 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Северная Македония, действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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