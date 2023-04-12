Президент Ильхам Алиев принял действующего председателя ОБСЕ

12 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Республики Северная Македония, действующего председателя ОБСЕ Буяра Османи.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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