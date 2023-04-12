https://news.day.az/officialchronicle/1554770.html Президент Ильхам Алиев: Произошедший вчера инцидент является целенаправленной провокацией Армении
Президент Ильхам Алиев: Произошедший вчера инцидент является целенаправленной провокацией Армении
Произошедший вчера инцидент является целенаправленной провокацией Армении.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, в ходе встречи в Баку с министром иностранных дел Республики Северная Македония, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре