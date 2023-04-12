Президент Ильхам Алиев: Произошедший вчера инцидент является целенаправленной провокацией Армении

Произошедший вчера инцидент является целенаправленной провокацией Армении.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 12 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, в ходе встречи в Баку с министром иностранных дел Республики Северная Македония, действующим председателем ОБСЕ Буяром Османи.

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