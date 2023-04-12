В Азербайджане будет реализован пилотный проект в области производства питьевой воды путем опреснения морской воды

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации пилотного проекта в области производства питьевой воды путем опреснения морской воды.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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