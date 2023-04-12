https://news.day.az/officialchronicle/1554850.html В Азербайджане будет реализован пилотный проект в области производства питьевой воды путем опреснения морской воды - Распоряжение
В Азербайджане будет реализован пилотный проект в области производства питьевой воды путем опреснения морской воды - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по реализации пилотного проекта в области производства питьевой воды путем опреснения морской воды.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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