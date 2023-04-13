https://news.day.az/officialchronicle/1555120.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Боснию и Герцеговину
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Боснию и Герцеговину
13 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Боснию и Герцеговину.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту города Сараево, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встречали министр внешней торговли и экономических связей Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац и другие официальные лица.
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