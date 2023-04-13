Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Боснию и Герцеговину

13 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Боснию и Герцеговину.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту города Сараево, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева встречали министр внешней торговли и экономических связей Боснии и Герцеговины Сташа Кошарац и другие официальные лица.