В Сараево состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева - ФОТО
13 апреля на площади Мусала города Сараево состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, находящегося с официальным визитом в Боснии и Герцеговине.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги Азербайджана и Боснии и Герцеговины, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович встретила Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Азербайджана и Боснии и Герцеговины.
Глава государства Ильхам Алиев и Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович обошли строй почетного караула.
Представители государства и правительства Боснии и Герцеговины были представлены Президенту Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации - Председателю Президиума Боснии и Герцеговины Желке Цвиянович.
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