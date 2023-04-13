В Сараево состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Председателем и членами Президиума Боснии и Герцеговины

13 апреля в Сараево состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович, членами Президиума Желько Комшичем и Денисом Бечировичем.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала было сделано официальное фото.

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