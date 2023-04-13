https://news.day.az/officialchronicle/1555155.html В Сараево состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Председателем и членами Президиума Боснии и Герцеговины в расширенном составе
В Сараево состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Председателем и членами Президиума Боснии и Герцеговины в расширенном составе
13 апреля в Сараево состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович, членами Президиума Желько Комшичем и Денисом Бечировичем в расширенном составе.
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