https://news.day.az/officialchronicle/1555165.html Подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной - ФОТО
Подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной - ФОТО
13 апреля в Сараево подписана "Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Боснией и Герцеговиной".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре