Подписана Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной

13 апреля в Сараево подписана "Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Боснией и Герцеговиной".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, документ подписали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович.

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