Президент Ильхам Алиев и Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы

13 апреля в Сараево Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется