https://news.day.az/officialchronicle/1555170.html Президент Ильхам Алиев и Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
13 апреля в Сараево Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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