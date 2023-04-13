Президент Ильхам Алиев: Позиция Боснии и Герцеговины в связи с территориальной целостностью Азербайджана в период оккупации была для нас очень важна

Позиция Боснии и Герцеговины в связи с территориальной целостностью Азербайджана в период оккупации была для нас очень важна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, 13 апреля сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович заявлением для прессы в Сараево.

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