https://news.day.az/officialchronicle/1555195.html Президент Ильхам Алиев: Позиция Боснии и Герцеговины в связи с территориальной целостностью Азербайджана в период оккупации была для нас очень важна
Президент Ильхам Алиев: Позиция Боснии и Герцеговины в связи с территориальной целостностью Азербайджана в период оккупации была для нас очень важна
Позиция Боснии и Герцеговины в связи с территориальной целостностью Азербайджана в период оккупации была для нас очень важна.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, 13 апреля сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович заявлением для прессы в Сараево.
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