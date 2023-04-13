https://news.day.az/officialchronicle/1555196.html Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Босния и Герцеговина решительно поддержала Азербайджан
Президент Ильхам Алиев: Во время Второй Карабахской войны Босния и Герцеговина решительно поддержала Азербайджан
Во время Второй Карабахской войны Босния и Герцеговина решительно поддержала Азербайджан.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, 13 апреля сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович заявлением для прессы в Сараево.
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