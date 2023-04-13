https://news.day.az/officialchronicle/1555204.html Президент Ильхам Алиев: Начинается новый этап отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной
Президент Ильхам Алиев: Начинается новый этап отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной
Начинается новый этап отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович заявлением для прессы в Сараево.
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