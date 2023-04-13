Президент Ильхам Алиев: Начинается новый этап отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной

Начинается новый этап отношений между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович заявлением для прессы в Сараево.

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