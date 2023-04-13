https://news.day.az/officialchronicle/1555209.html Президент Ильхам Алиев: Отношения стратегического партнерства возлагают на обе страны очень большую ответственность
Президент Ильхам Алиев: Отношения стратегического партнерства возлагают на обе страны очень большую ответственность
Отношения стратегического партнерства - это особые отношения. Это возлагает на обе страны очень большую ответственность. Мы готовы к этой ответственности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович заявлением для прессы в Сараево.
"Уверен, что Босния и Герцеговина и Азербайджан и впредь будут взаимодействовать как стратегические партнеры в подлинном смысле этого слова", - подчеркнул глава государства.
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