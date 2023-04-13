Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в инвестировании в Боснию и Герцеговину

Вопрос увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной находится на повестке дня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович заявлением для прессы в Сараево.

"Мы попросили представить нам конкретные инвестиционные проекты. Мы рассмотрим, проанализируем эти проекты и в ближайшее время дадим свой ответ. Мы заинтересованы в инвестировании в Вашу страну", - отметил глава государства.