https://news.day.az/officialchronicle/1555217.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в инвестировании в Боснию и Герцеговину
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в инвестировании в Боснию и Герцеговину
Вопрос увеличения торгового оборота между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной находится на повестке дня.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович заявлением для прессы в Сараево.
"Мы попросили представить нам конкретные инвестиционные проекты. Мы рассмотрим, проанализируем эти проекты и в ближайшее время дадим свой ответ. Мы заинтересованы в инвестировании в Вашу страну", - отметил глава государства.
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