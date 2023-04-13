Президент Ильхам Алиев: Для нас очень интересно сотрудничество с Боснией и Герцеговиной в области возобновляемой энергии

Имеются очень широкие возможности в области энергетики. Протяженность Южного газового коридора, инициированного Азербайджаном, составляет 3500 километров. Этот газопровод чуть более двух лет транспортирует в Европу наш природный газ. Этот трубопровод проходит рядом с границами Боснии и Герцеговины. Было бы хорошо начать сотрудничество и в сфере природного газа. Соответствующие указания уже даны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 13 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович заявлением для прессы в Сараево.

Подчеркнув, что наряду с этим будут проведены совместные исследования по гидроэнергетике, а также по другим видам возобновляемой энергии, глава государства отметил: "Уверен, что в этом направлении можно будет предпринять серьезные шаги. Азербайджан вложил миллиарды долларов инвестиций в зарубежные страны, и, конечно же, для нас очень интересно сотрудничество с Боснией и Герцеговиной в этой сфере".