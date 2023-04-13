Президент Ильхам Алиев: Транспортное сообщение между Южным Кавказом и Балканским регионом может быть полезным для народов, проживающих в наших регионах

В заявлении для прессы после переговоров с Председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желкой Цвиянович в Сараево 13 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев коснулся сотрудничества между двумя странами в транспортной сфере.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства сказал: "Необходимо широко исследовать все направления сотрудничества в транспортной сфере. Азербайджан реализовал и завершил все необходимые инфраструктурные проекты на своей территории по проекту Среднего коридора, в то же время вкладывает крупные инвестиции в создание транспортной инфраструктуры в других странах. Поэтому считаю, что транспортное сообщение между Южным Кавказом и Балканским регионом может быть полезным для народов, проживающих во всех наших регионах".