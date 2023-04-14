Назначены члены Аудиовизуального совета Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Аудиовизуального совета Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, членами Аудиовизуального совета Азербайджана назначены следующие лица:

Халилов Аслан Хасы оглу

Мамедов Иса Рахман оглу.