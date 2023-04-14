https://news.day.az/officialchronicle/1555443.html Назначены члены Аудиовизуального совета Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначены члены Аудиовизуального совета Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Аудиовизуального совета Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, членами Аудиовизуального совета Азербайджана назначены следующие лица:
Халилов Аслан Хасы оглу
Мамедов Иса Рахман оглу.
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