https://news.day.az/officialchronicle/1555449.html Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
Адиль Керимли назначен министром культуры Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Адиля Керимли министром культуры Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Адиль Габиль оглу Керимли назначен министром культуры Азербайджана.
Другим распоряжением, подписанным главой государства, Адиль Керимли освобожден от должности первого заместителя министра культуры Азербайджанской Республики.
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