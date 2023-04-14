https://news.day.az/officialchronicle/1555450.html В Азербайджане будет создана подсистема по использованию земель сельхозназначения
В Азербайджане будет создана подсистема по использованию земель сельхозназначения
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в "Положение об информационной системе "Электронное сельское хозяйство".
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, будет создана подсистема "Использование земель сельскохозяйственного назначения".
Через подсистему "Использование земель сельскохозяйственного назначения" будут осуществляться прием, рассмотрение и ответы на обращения в связи с передачей в аренду (использованию) земель сельскохозяйственного назначения.
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