В Азербайджане будет создана подсистема по использованию земель сельхозназначения

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в "Положение об информационной системе "Электронное сельское хозяйство".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, будет создана подсистема "Использование земель сельскохозяйственного назначения".

Через подсистему "Использование земель сельскохозяйственного назначения" будут осуществляться прием, рассмотрение и ответы на обращения в связи с передачей в аренду (использованию) земель сельскохозяйственного назначения.