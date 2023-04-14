https://news.day.az/officialchronicle/1555460.html Президент Ильхам Алиев: Cохранение в Азербайджане межрелигиозной гармонии - одно из основных направлений государственной политики
Президент Ильхам Алиев: Cохранение в Азербайджане межрелигиозной гармонии - одно из основных направлений государственной политики
Cохранение в Азербайджане межрелигиозной гармонии - одно из основных направлений государственной политики.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева, адресованном православной христианской общине Азербайджана по случаю праздника Пасхи.
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