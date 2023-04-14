Президент Ильхам Алиев: Cохранение в Азербайджане межрелигиозной гармонии - одно из основных направлений государственной политики

Cохранение в Азербайджане межрелигиозной гармонии - одно из основных направлений государственной политики.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева, адресованном православной христианской общине Азербайджана по случаю праздника Пасхи.

Новость обновляется