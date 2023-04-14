Президент Ильхам Алиев: Праздник Пасхи – это символ возрождения, обновления, сострадания и милосердия

Праздник Пасхи - это символ возрождения, обновления, сострадания и милосердия.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева, адресованном православной христианской общине Азербайджана по случаю праздника Пасхи.

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