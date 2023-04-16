https://news.day.az/officialchronicle/1555939.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи - ФОТО
"Искренне поздравляю христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи, желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья и счастья!
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи - ФОТО
На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещено поздравление, адресованное азербайджанской христианской общине, отмечающей праздник Пасхи.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Искренне поздравляю христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи, желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья и счастья!
16.04.2023".
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