Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи

На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram размещено поздравление, адресованное азербайджанской христианской общине, отмечающей праздник Пасхи.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Искренне поздравляю христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи, желаю всем нашим согражданам крепкого здоровья и счастья!
16.04.2023".