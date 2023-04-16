Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили турецких спортсменок, завоевавших медали на Чемпионате Европы в Ереване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили турецких тяжелоатлеток Джансу Бекташ и Гамзе Алтун, завоевавших соответственно золотую и серебряную медали на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется