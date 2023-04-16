https://news.day.az/officialchronicle/1556031.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили турецких спортсменок, завоевавших медали на Чемпионате Европы в Ереване
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили турецких спортсменок, завоевавших медали на Чемпионате Европы в Ереване
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили турецких тяжелоатлеток Джансу Бекташ и Гамзе Алтун, завоевавших соответственно золотую и серебряную медали на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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