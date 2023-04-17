https://news.day.az/officialchronicle/1556215.html Арзу Рагимов освобожден от должности главы Государственной Службы по Мобилизации и Призыву на Военную Службу Азербайджана
Арзу Рагимов освобожден от должности главы Государственной Службы по Мобилизации и Призыву на Военную Службу Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Арзу Юсиф оглу Рагимова от должности главы Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Арзу Рагимов освобожден от занимаемой должности.
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