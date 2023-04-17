Арзу Рагимов освобожден от должности главы Государственной Службы по Мобилизации и Призыву на Военную Службу Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Арзу Юсиф оглу Рагимова от должности главы Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Арзу Рагимов освобожден от занимаемой должности.