Назначен новый начальник Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мурсала Горхмаз оглу Ибрагимова начальником Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Мурсал Горхмаз оглу Ибрагимов назначен начальником Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.