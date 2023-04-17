https://news.day.az/officialchronicle/1556229.html Назначен новый начальник Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу
Назначен новый начальник Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Мурсала Горхмаз оглу Ибрагимова начальником Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, Мурсал Горхмаз оглу Ибрагимов назначен начальником Государственной службы Азербайджанской Республики по мобилизации и призыву на военную службу.
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